200 personer har fået melding om smitterisiko efter Trump-møde

Præsident Trump holdt tale og var i kontakt med omkring 200 personer, før han blev testet positiv for corona.

Sundhedsmyndighederne i delstaten New Jersey har kontaktet mere end 200 personer, der deltog i et møde med præsident Donald Trump torsdag, inden han blev testet positiv for corona.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Sundhedsmyndighederne melder, at det har modtaget en liste fra Det Hvide Hus med 206 navne, der var til stede ved fundraisingmødet på Trumps golfklub i Bedminster i New Jersey.

Myndighederne kontakter personerne for at bede dem om at være opmærksomme på symptomer for coronavirusset.

Samtidig har de lokale myndigheder i Bedminster kontaktet alle ansatte i golfklubben.

De statslige myndigheder beder enhver, der har været i kontakt med præsidenten eller hans personale om at gå i karantæne i 14 dage.

Samtidig beder myndighederne personerne om at vente med at lade sig teste før fem til syv dage efter begivenheden i golfklubben.

- Selv om risikoen er lav, kan en tidlig negativ test ikke udelukke, at covid-19 ikke udvikler sig, skriver myndighederne i en erklæring fra AP.

Judd Deere, talsmand for Det Hvide Hus, siger i erklæringen, at præsidenten ikke havde fysisk kontakt med hverken ansatte eller potentielle bidragydere og generelt fulgte sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand.

- Under rundbordsmødet var præsidenten mere end halvanden meter fra deltagerne, udtaler Deere.

Trump fik konstateret covid-19 et par timer, efter at han vendte tilbage til Washington D.C. fra New Jersey.

Hope Hicks, en af Trumps nære rådgivere i Det Hvide Hus, var inden fundraisingmødet torsdag blevet testet positiv for coronavirus.

Det fik i første omgang ikke Trump til at isolere sig, og han holdt en tale omgivet af snesevis af personer i golfklubben.

/ritzau/