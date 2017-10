200.000 cataloniere demonstrerer mod fængsling af ledere

Demonstranter fylder Barcelonas gader i protest over to catalanske lederes varetægtsfængsling mandag.

Hundredtusinder demonstrerer i Barcelonas gader mod, at to catalanske ledere mandag blev varetægtsfængslet, skriver nyhedsbureauet AFP.

De mange mennesker er mødt op for at vise deres utilfredshed over, at formanden for Cataloniens nationalforsamling, Jordi Sanchez, og lederen af organisationen Omnium, Jordi Cuixart, holdes bag tremmer.

De efterforskes i forbindelse med demonstrationer op til folkeafstemningen om uafhængighed i Catalonien 1. oktober.

Den store menneskemængde har valgt at tænde lys under protesten, hvor mange også er dukket op med bannere og skilte, hvorpå der står skrevet "frihed".

De er vrede over, at de to ledere er varetægtsfængslet uden mulighed for kaution, skriver nyhedsbureauet AP.

Lignende protester bliver holdt i andre catalanske byer, men her er det uvist, hvor mange der deltager.

Også to politifolk efterforskes i sagen.

Under retssagen mandag var der fokus på de fire personers gøren og laden under demonstrationer den 20. og 21. september i Barcelona, hvor adskillige højtstående embedsmænd og offentligt ansatte blev anholdt.

De spanske myndigheder sagde, at demonstrationerne forhindrede politiet i at gennemføre deres aktioner effektivt. Under demonstrationen kom det til uroligheder, og to politibiler blev smadret.

/ritzau/