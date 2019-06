2000 syge i norsk by skyldes formentlig tarmbakterier i vand

Der er fundet tarmbakterier i drikkevandet i Askøy Kommune ved Bergen. 47 har været indlagt på sygehus.

Omkring 2000 personer er sandsynligvis blevet syge på grund af bakterier i drikkevandet i en norsk kommune.

Det er i Askøy, der ligger ved Bergen, at der er blevet påvist tarmbakterier i drikkevandet.

Det er endnu ikke bekræftet, at drikkevandet er smittekilden til de mange syge, men sandsynligheden er meget høj, fortæller viceborgmester Bård Espelid til det norske nyhedsbureau NTB.

Til det norske medie NRK oplyser viceborgmesteren, at det sandsynligvis er mange år siden, at der er blevet taget vandprøver fra det bassin i Askøy, hvor der nu er påvist tarmbakterier.

Samlet set har 47 personer - 13 børn og 34 voksne - været indlagt på Haukeland Sygehus som følge af sygdomsepidemien. Det viser tal fra Helse Bergen.

Alene det seneste døgn er 14 patienter blevet indlagt på Haukeland. Ingen af de indlagte er kritisk syge. Søndag formiddag var der ingen børn, som var indlagt, men 18 voksne.

Desuden har flere henvendt sig til lægevagten i Askøy.

Onsdag døde en et år gammel dreng af en tarminfektion, og det er fortsat endnu ikke afklaret, om dødsfaldet kan knyttes til smitten fra drikkevandet i Askøy.

Antallet af smittede stiger i kommunen, der har over 27.000 indbyggere.

- Der er intet, som tyder på, at intensiteten vil aftage med det samme. Vi forventer, at flere vil blive syge i næste uge, siger Bård Espelid til NTB.

Baggrunden for den forventning er, at bakterien campylobacter, som er påvist hos patienterne i Askøy, kan bryde ud, længe efter at man er blevet smittet med den.

Der kan gå op til ti dage, fra man er smittet, til at man får symptomer.

/ritzau/NTB