201 lig er blevet gravet op i sag om kenyansk dødskult

Antallet af ofre i en sag om en kenyansk kult, hvis leder overbeviste sine følgere om, at sultedøden var den eneste måde at komme i himlen på, har passeret 201.

Det oplyser en embedsmand fra regeringen.

Lørdag har eftersøgningshold gravet yderligere 22 lig op fra et skovområde nær kystbyen Malindi. Fredag blev 29 lig fundet.

Sult ser ud til at være dødsårsagen for de fleste. Men nogle af ofrene, som også tæller børn, var blevet kvalt eller tævet. Det siger den ledende patolog Johansen Oduor.

Politiet mener, at der er tale om ofre for kulten, som blev ledet af Paul Mackenzie Nthenge.

I april blev der fundet massegrave med 101 lig i skoven Shakahola nord for Mombasa ved Det Indiske Ocean.

Her holdt kulten Good News International Church til. Den er stiftet af 50-årige Paul Mackenzie Nthenge.

Han meldte sig selv til politiet 14. april, efter at politiet havde fået et tip om skovområdet.

Der blev fundet otte mennesker i live, men de var meget hårdt medtaget og døde senere.

Han er anklaget for at have drevet sine tilhængere i døden "for at møde Jesus".

Efter et retsmøde i sagen tirsdag i sidste uge oplyste anklagemyndigheden, at Mackenzie bliver tiltalt ved en domstol, der tager sig af terrorsager.

Desuden er 25 personer anholdt i sagen. Blandt dem er en "håndhæver-gruppe", som har haft til opgave at sørge for, at ingen brød deres faste eller forlod skoven i live.

Onsdag beordrede en domstol Mackenzie tilbageholdt i yderligere tre uger, mens undersøgelserne af sagen, som har fået navnet Shakahola-skovmassakren, fortsætter.

