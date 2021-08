2020 bød på exceptionel europæisk varme

Sidste år var mildt sagt et af de mere hede af slagsen i Europa.

Kontinentet oplevede det varmeste år i den tid, temperaturen er blevet målt. Temperaturen var 1,9 grader over langtidsgennemsnittet.

Det viser en ny rapport fra organisationen American Meteorological Society, skriver det britiske medie BBC.

Derudover var temperaturerne også usædvanligt høje i Arktis.

- Overordnet var året (2020 red.) exceptionelt varm, og næsten hele Europa rapporterede temperaturer, som var højere end normalt, fremgår det i rapporten, som hedder "State of the Climate in 2020".

2020 havde Europas varmeste efterår, mens sidste sommers hedebølger imidlertid ikke var lige så intense eller langvarige som årene før trods rekordhøje temperaturmålinger i blandt andet Skandinavien.

Det blev slået fast tidligere på året.

Et andet sted, der også var "exceptionelt varmt" ifølge rapporten fra American Meteorological Society, var i Arktis.

Temperaturerne over land nåede nye højder. De var 2,1 grader højere gennemsnittet for årene 1981-2010.

- Det var den varmeste gennemsnitstemperatur for overfladen i Arktis 121 år tilbage, siger doktor Robert Dunn, som er seniorforsker ved Storbritanniens meteorologiske tjeneste, Met Office, ifølge BBC.

Denne sommer har dog også budt på ekstrem varme i flere sydeuropæiske lande.

Lande som Italien og Grækenland har været plaget af høje temperaturer, der har givet næring til brande, som har kostet flere liv. Og flere steder nåede temperaturen over 45 grader.

Californien har også over længere tid kæmpet med brande. Delstaten har typisk det højeste niveau af skovbrande i sensommeren og efteråret, og sidste år var indtil videre det værste nogensinde.

En af delstatens skovbrande, der har fået navnet Dixie, blev i starten af august registreret som den næststørste i Californiens historie.

Og vi skal vænne os til, at mange klimafænomener forstærkes og bliver hyppigere på grund af den globale opvarmning.

Det var i hvert fald en af hovedkonklusionerne en rapport om klimaets udvikling fra FN's klimapanel IPCC.

Og ifølge doktor Kate Willett, som også er fra Met Office, følger den nye rapport fra American Meteorological Society IPCC-rapporten nøje.

- Vores klima har forandret sig og fortsætter sandsynligvis med at gøre det, medmindre drivkraften, drivhusgasser, begrænses.

- Og det, vi ser nu, belaster allerede vores samfund og miljø, siger hun ifølge BBC.

Til november skal klimatopmødet COP26 afholdes i Glasgow i Skotland.

/ritzau/