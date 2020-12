Ingen kunne forudsige, at en pandemi – som følge af en indtil da ukendt virus – ville komme til at dominere hele det år, der snart er gået. Men det er sikkert, at corona også vil sætte sit præg på det kommende år, som desuden byder på et dansk kommunalvalg, et missionsjubilæum, nye ansigter i spidsen for USA og Tyskland – og vaccinationer i stor stil