205 nye plante- og dyrearter fundet i Sydøstasien sidste år

205 nye plante- og dyrearter blev opdaget langs Mekong-floden i det sydøstlige Asien i 2022.

Det fremgår af en ny rapport fra WWF Verdensnaturfonden.

Jacob Fjalland, innovationsdirektør i WWF Verdensnaturfonden, kalder det positivt, at man stadig finder nye arter ved Mekong-floden.

- De sidste 25 år har man fundet næsten 4000 nye arter, som man ikke har kendt før, i det område, siger han.

Mekong-floden er verdens 12. længste flod.

Den flyder blandt andet gennem Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia og Vietnam, hvor opdagelserne blev gjort.

De fleste af de nye arter blev fundet i Vietnam og Thailand.

- Det (opdagelserne, red.) viser, at der stadig er en masse liv og diversitet af arter i det her område. Derfor er det enormt vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at bevare de levesteder for de her arter, siger Jacob Fjalland.

En lang række forskere fra flere forskellige lande står bag opdagelserne af de nye arter.

De fandt 159 nye planter samt 24 reptiler, 11 fisk, 10 padder og ét pattedyr af nye arter.

Blandt de nyopdagede arter er frøen Theloderma khoii, der også er kendt som Khois mosklædte frø.

Arten blev fundet i bjergene i det nordlige Vietnam.

- Det er altid godt at finde nye arter af frøer og den type arter, som lever tæt på vand, fordi de er nogle af de mest truede arter, vi har.

- Alle arter, der er meget afhængige af ferskvand, er dem, der går hurtigst tilbage. Det hænger sammen med, at vi bruger så meget vand til landbrug, og vi dræner moser og søer og så videre, lyder det fra Jacob Fjalland.

Ifølge innovationsdirektøren regner man med, at der findes omkring ti millioner arter i verden.

Man har dog kun beskrevet 1,5 millioner af dem.

Samtidig fremhæver han, at der forsvinder flere arter, end der kommer til.

- Vi lever i en tid, som forskerne kalder "den sjette masseuddøen". Så arterne forsvinder i en hast, siger Jacob Fjalland.

Han tilføjer, at den sidste masseuddøen var, da dinosaurerne uddøde for 65 millioner år siden.

- Det, der er forskellen nu, er, at det er menneskets aktiviteter som landbrug og andre udnyttelser af ressourcerne, som gør, at levestederne for arterne forsvinder. Derfor er der mange arter, som uddør.

Jacob Fjalland påpeger, at der vil forsvinde to arter om året på verdensplan, hvis naturen får lov til at leve sin gang.

Men i dag uddør mellem 200 og 2000 arter om året verden over.

/ritzau/