207 miljø- og klimaaktivister dræbt sidste år

Rapport fra britisk miljø- og klimaorganisation viser en stigning i drab på miljøaktivister især i Sydamerika.

Der registreres stadig flere drab på miljøaktivister, viser en årlig rapport fra den britiske miljø- og klimaorganisationen Global Witness. Sidste år blev 207 aktivister dræbt ifølge Global Witness.

Særligt Syd- og Mellemamerika har vist sig at være farlig for aktivister med 57 drab i Brasilien, 24 i Columbia og 15 i Mexico.

Den britiske organisation startede sin optælling i 2002, og aldrig før har den registreret flere drab end sidste år.

Ifølge Global Witness bliver aktivister dræbt, når de forsøger at sætte sig på tværs for store landsbrugs- eller mineprojekter.

I Brasilien er aktivister og indfødte fra regnskoven omkring Amazonas ofte i voldelige sammenstød med regeringen, selskaber og kriminelle bande over land- eller skovområder.

Derudover er større arealer til græsning af kvæg, sukkerroer eller palmeolie-plantager de konflikter, der oftest får en dødelig udgang for miljøaktivister.

For første gang siden 2002 er modstand mod landbrugsprojekter dermed blevet farligere end modstand mod mineprojekter ifølge Global Witness.

- Der er en stigning i efterspørgsel fra forbrugere efter billige produkter - især madvarer men også toiletsager og andre husholdningsprodukter, som indeholder palmeolie, siger Ben Leather, der er kampagnemedarbejder hos Global Witness.

- Og virksomheder har forsøgt at møde denne efterspørgsel ved at prioritere hurtig profit over menneskeliv med hjælp fra regeringer, der har faciliteret deres adgang til deres lande.

Filippinerne slog rekord for et asiatisk land med 48 drab, hvilket er en stigning på 71 procent siden sidste år ifølge rapporten.

I Afrika blev 19 dræbt. 12 af dem var i DRCongo, hvor de fleste er blevet dræbt i forsvaret af dyr eller landområder mod krybskytter eller illegal mineaktivitet.

/ritzau/Reuters