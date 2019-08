21-årig mistænkt søgte heltestatus på nettet før moskéangreb

Klassekammerater var bekymret for den mistænkte bag moskéangrebs ekstreme holdninger, skriver norsk avis.

En ung mand, der mistænkes for at stå bag et moskéangreb i Norge lørdag, var angiveligt aktiv på ekstremistiske fora på internettet, hvor han fandt både inspiration og søgte anerkendelse.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB og den norske avis Aftenposten.

Politiet har beskrevet den mistænkte som en mand i 20'erne fra Bærum, hvor angrebet lørdag fandt sted. Han er norsk statsborger med norsk baggrund.

Aftenposten og den norske avis VG skriver, at den mistænkte er 21 år.

Aftenposten har talt med norske forskere, der beskæftiger sig med ekstremisme på internettet. De følger fora, hvor også den mistænkte bag det norske moskéangreb skal have færdedes.

- Her kommer det tydeligt frem, at dem, der har udført terror, skudmassakrer og dræbt mennesker - gerne flest muligt - bliver hyldet.

- Nye voldsudøvere prøver at få anerkendelse ved at fremlægge deres planer og manifester, siger Tore Bjørgo, der er professor ved Universitetet i Oslo og på Politihøgskolen og leder for Senter for ekstremismeforskning.

Den 21-årige mistænkte antydede i et indlæg på nettet lørdag, at han ville være den "tredje discipel", skriver NTB.

Det er et begreb, som den mand, der mistænkes for at stå bag et blodigt angreb mod to moskéer i Christchurch i New Zealand, benytter, siger Bjørgo.

De to andre disciple skal have været gerningsmændene bag et angreb mod en synagoge i Californien i maj og et nyligt angreb i El Paso ved en Walmart-butik. Her blev 22 personer dræbt.

Cathrine Thorleifsson, der er forsker ved Senter for ekstremismeforskning, siger, at den mistænkte på ekstremistiske fora er blevet hængt ud - frem for at blive anerkendt - efter angrebet, hvor ingen blev dræbt.

- Mange mobber ham for ikke at gennemføre, siger hun til Aftenposten.

En kvinde, der har gået på højskole med den mistænke, er ikke overrasket over, at manden nu formodes at være gået til angreb mod en moské.

- Jeg havde tænkt, at sådan noget kunne ske. Jeg har tidligere sagt til en veninde: "Det her kommer ikke til at gå godt. Nogen kommer til at dø. Enten ham eller nogle andre, siger den unavngivne kvinde til VG.

Den mistænktes 17-årige stedsøster blev lørdag aften fundet død i Bærum.

Den 21-årige formodede gerningsmand er både sigtet for drab og drabsforsøg. Han har søndag aften endnu ikke afgivet forklaring til politiet.

Politiet har bekræftet, at den mistænkte har delt højreekstreme holdninger på nettet. Motivet bag angrebet er ikke bekræftet.

/ritzau/