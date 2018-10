21 civile dræbt i angreb mod grøntmarked i Yemen

Flere børn er blandt de dræbte ved luftangreb i Yemen. De civile betaler en høj pris, siger FN-koordinator.

Et luftangreb mod et frugt- og grøntmarked i Yemen har kostet mindst 21 mennesker livet, siger FN's humanitære agentur torsdag.

Alle ofrene var civile, og der var flere børn blandt dem, oplyser direktøren for det lokale hospital. Ti andre blev såret ved angrebet, der skete onsdag.

Luftangrebet blev foretaget af den koalition, som nabolandet Saudi-Arabien står i spidsen for. Det ramte frugt- og grøntmarkedet i en lille by lige syd for havnebyen Hodeidah.

I et andet angreb, der onsdag ramte tre biler i Hodeidah-provinsen, blev yderligere tre mennesker dræbt, oplyser FN's kontor for koordinering af humanitære anliggender (OCHA).

- Civile betaler en chokerende høj pris på grund af denne konflikt, siger FN's koordinator for Yemen, Lise Grande.

- Det er tredje gang i denne måned, at kampene har forårsaget store tab i Hodeidah.

Journalister har ikke mulighed for at begive sig til de oprørskontrollerede områder af Hodeidah, heller ikke til det marked, hvor onsdagens luftangreb ramte.

Sikkerhedskilder i Yemen bekræfter, at angrebet har fundet sted, men kan ikke oplyse, hvad det planlagte mål var.

Det er ikke usædvanligt, at den saudiarabiske koalitions kampfly rammer civile. Tidligere er bryllupsfester, begravelser, hospitaler og beboelsesområder blevet ramt af bomber.

Onsdagens angreb finder sted samtidig med, at der er stigende bekymring for, at den saudiskledede koalition vil rette nye angreb mod Hodeidah.

Koalitionen har forsøgt at fravriste de iranskstøttede houthi-oprørere kontrollen med havnebyen.

Byen er af stor betydning, fordi international nødhjælp er kommet ind denne vej.

Saudi-Arabien gik i foråret 2015 i krig mod houthi-oprørerne i Yemen og står i spidsen for en koalition, der har støtte fra USA.

I løbet af det seneste tre og et halvt år er mindst 10.000 dræbt, 50.000 såret og millioner sendt på flugt fra deres hjem.

FN vurderer, at hele 14 millioner mennesker i Yemen har brug for akut hjælp udefra i form af mad, hvis en omfattende sultkatastrofe skal undgås.

/ritzau/AP