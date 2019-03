21 mennesker er indlagt efter at have indåndet giftgas i Syrien

Regeringsstyrkerne i Syrien anklager oprørsstyrker for at have affyret granater med giftgas mod en landsby.

Mindst 21 mennesker fra den regeringskontrollerede syriske by al-Rasif er indlagt på hospitalet efter at have indåndet giftgas.

Det oplyser en talsmand for det lokale hospital til det syriske nyhedsbureau Sana tidligt søndag morgen.

En unavngiven kilde i militæret anklager oprørsstyrker for at have affyret fem granater med giftgas mod byen.

I et gengældelsesangreb ødelagde regeringsstyrker flere mål på oprørsstyrkernes territorium.

Regeringsstyrkerne og oprørsgrupperne har flere gange beskyldt hinanden for at stå bag giftgasangreb mod befolkningen i løbet af den otte år lange konflikt i Syrien.

