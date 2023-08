21 mister livet i jordskred i det nordlige Kina

21 personer i Kina er døde som følge af jordskred i den nordlige del af landet.

Det oplyser kinesiske myndigheder, skriver AFP.

Også seks er meldt savnet som konsekvens af jordskreddet, der blev udløst af kraftig regn.

- 21 personer er indtil videre fundet døde, og seks andre er stadig savnet, udtaler nødberedskabet i byen Xi'an søndag i en udtalelse ifølge AFP.

Tidligere søndag forlød det i kinesiske medier, at antallet af døde, der var fundet, var fire, skriver AFP.

Kina har de seneste uger set historisk nedbør og oversvømmelser, og adskillige er blevet dræbt i stormene.

En oversvømmelse i området Weiziping, som ligger syd for Xi'an i Shaanxi-provinsen, medførte fredag ligeledes et jordskred. Her blev to huse revet med og veje, broer og strømforsyning blev ødelagt.

100 soldater samt brandmænd er blevet sat ind i en nødhjælpsaktion, som ifølge CNR fortsætter søndag, skriver AFP, og i alt mere end 980 personer er blevet mobiliseret i redningsindsatsen.

Uvejret har også andre steder i Kina haft konsekvenser.

I Hebei-provinsen døde der fredag 29 efter en oversvømmelse. Samtidig er mindst 33 omkommet i Beijing, fortalte kinesiske myndigheder denne uge ifølge AFP.

I den nordøstlige Jilin-provins medførte voldsom regn, at mere end 12 personer i sidste uge døde, og i naboprovinsen Liaoning blev der rapporteret om to dødsfald efter de første dages intens regn i slutningen af juli måned.

I en oversvømmelse ved Longxi-floden mistede mindst syv personer denne uge, og i provinsen Gansu er fem døde som følge af regnstorm.

