21.994 nye smittede i Italien og 221 dødsfald på et døgn

For første gang siden maj er der tirsdag over 200 dødsfald i Italien. Lombardiet er stadig hårdest ramt.

Italien har registreret 21.994 nye coronasmittede i det seneste døgn, mens der er registreret 221 coronarelaterede dødsfald.

Det er første gang, at der er registeret over 200 dødsfald på et døgn siden midten af maj. Det oplyser sundhedsministeriet i Rom.

I alt er der nu registreret 37.700 coronarelaterede dødsfald i Italien.

Antallet af registrerede smittetilfælde er på 564.778.

Den nordlige region Lombardiet, som er centreret omkring landets finansielle hovedstad Milano, er stadigt det hårdest ramte område. Her blev der registreret 5035 nye smittetilfælde tirsdag.

Lombardiet var i foråret epicenter for coronapandemien, da den bevægede sig fra Asien til Europa.

Den sydlige region Campania er det næsthårdest ramte område. Her blev der tirsdag registreret 2761 tilfælde.

Flere regioner - deriblandt Lazio-regionen, hvor Rom ligger - har indført natligt udgangsforbud i et forsøg på at knække corona-smittekurven. Folk i de berørte regioner har forbud mod at færdes ude mellem midnat og klokken 05.

Udgangsforbuddet udløste søndag uroligheder i Rom. Hundredvis af demonstranter stødte sammen med kampklædt politi i Italiens hovedstad.

Omkring 200 maskerede demonstranter fra den nynazistiske gruppe Forza Nuova kastede ting mod politiet, mens de også satte ild til flere skraldespande.

/ritzau/Reuters