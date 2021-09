22-årig rapper fremviste gerningsvåben i svensk musikvideo

En musikvideo fra sidste år har tirsdag bidraget til, at tre mænd er blevet dømt for grov overtrædelse af våbenloven i Sverige.

De tre mænd, der alle er i 20'erne, er således blevet idømt fængselsstraffe efter at have optrådt med flere våben i videoen.

Det drejer sig om en pistol, en maskinpistol og et AK47-gevær.

Særligt sidstnævnte våben er interessant. Det menes nemlig at være gerningsvåbenet i en opsigtsvækkende sag fra sidste år. Her blev en 12-årig pige skudt og dræbt på en tankstation i Sverige.

I forbindelse med efterforskningen af den sag fandt politiet en mobil, hvor det fandt billeder fra indspilningen af musikvideoen.

Senere lykkedes det at få fat i råmaterialet fra optagelserne. På den måde kunne politiet identificere de tre mænd, der er 22, 26 og 29 år.

Den 22-årige mand er rapper, og det var hans video, der blev indspillet. Han er blevet idømt fire års fængsel. Den 26-årige er idømt fem år og seks måneders fængsel, og den 29-årige har fået et år og to måneders fængsel.

Foruden AK47-geværet ses også en hvid Audi i videoen. Bilen menes også at have været anvendt i forbindelse med drabet på den 12-årige.

Politiet har tidligere slået fast, at den dræbte pige ikke var udset som mål. Hun blev offer for en konflikt mellem to kriminelle netværk.

Den 29-årige, der er blevet dømt tirsdag, bliver efterforsket i drabssagen.

/ritzau/TT