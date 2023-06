22 amerikanske soldater kommer til skade i helikopteruheld

22 amerikanske soldater er kommet til skade i forbindelse med en hændelse i det nordøstlige Syrien, der bliver beskrevet som et helikopteruheld.

Det oplyses tirsdag af Centcom, den amerikanske centralkommando med ansvar for Mellemøsten.

10 soldater er blevet evakueret til sundhedsfaciliteter uden for regionen, men ellers melder Centcom ikke nærmere om deres tilstand. Den præcise baggrund for hændelsen bliver der heller ikke meldt noget om.

Der er dog ifølge Centcom ingen meldinger om fjendtlig beskydning. Hændelsen skal nu efterforskes.

Omkring 900 amerikanske soldater er udstationeret i Syrien. De fleste af dem befinder sig i øst i forbindelse med en mission, hvis formål er at nedkæmpe resterne af Islamisk Stat.

Så sent som i marts blev 25 amerikanske soldater såret i angreb og modangreb i Syrien, der endte med at koste én kontraktarbejder livet.

Amerikanske styrker blev først udstationeret til Syrien i 2015 for at nedkæmpe Islamisk Stat under den tidligere præsident Barack Obama.

I dag er det selverklærede kalifat, der engang havde kontrol med over en tredjedel af Syrien og Irak, en skygge af sig selv.

Men hundredvis af krigere bevæger sig stadig rundt i øde områder, hvor hverken den amerikansk-ledede vestlige koalition eller den syriske hær med opbakning fra Rusland og iransk-støttede militser er i fuld kontrol.

Tusindvis af andre krigere fra Islamisk Stat sidder i dag bag lås og slå under bevogtning af den kurdiskledede alliance kendt som De Syriske Demokratiske Styrker (SDF).

Amerikanske repræsentanter frygter nemlig stadig den dag i dag, at Islamisk Stat genrejser sig til en betydelig trussel.

