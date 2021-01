22 minearbejdere i Kina er fanget under jorden på niende døgn

Redningsmandskab har kontakt til 12 af 22 minearbejdere fanget 540 meter under jorden efter eksplosion.

Kinesisk redningsmandskab har boret nye huller for at nå ned til mindst 12 guldminearbejdere.

Minearbejderne har været fanget under jorden i ni dage, hvor maden svinder ind, mens også stigende vandstande truer deres overlevelse.

I alt er 22 minearbejdere fanget under jorden, efter at en eksplosion ødelagde indgangen til en mine, som ligger i den østlige provins Shandong.

Det vides ikke, hvor de resterende 10 af de i alt 22 minearbejdere er, eller hvilken tilstand de er i.

Efter dage uden tegn på liv lykkedes det søndag nogle af minearbejderne at få en besked ud til redningsmandskabet. Det skete via en seddel sat fast på en metaltråd, som redningsmandskabet havde sendt ned til dem.

I beskeden bad de om hjælp og fortalte, at de alle 12 var i live, men omringet af vand. Dertil oplyste de, at flere var tilskadekomne og havde brug for lægehjælp.

Senere lykkedes det at få telefonisk kontakt til minearbejderne. Det gjorde det klart, at 11 af dem var fanget 540 meter under jorden, mens én var fanget 100 meter længere nede.

Mineulykker finder jævnligt sted i Kina, hvor industrien har en sløj sikkerhedshistorik. Det skyldes blandt andet, at regulativer for at forbedre sikkerheden sjældent bliver håndhævet.

Så sent som i december døde 23 minearbejdere, efter at de blev fanget i en mine i den sydvestlige by Chongqing.

Ulykken fandt sted, få måneder efter at 16 andre minearbejdere døde af kulilteforgiftning, da de blev fanget under jorden i samme by.

/ritzau/AFP