Flere børn på ferie er døde i ulykke med turistbåd i Indien

Mindst 22 mennesker mistede livet, da en turistbåd i to etager søndag kæntrede i den sydindiske stat Kerala.

Det oplyser embedsfolk mandag.

Hændelsen skete sent søndag i kystbyen Tanur, der ligger i Malappuram-distriktet.

Mandag morgen er redningsindsatsen stadig i gang.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dusinvis har natten over ledt efter overlevende i og omkring fartøjet, der er delvist sunket. Nogle har brugt reb til at stabilisere båden, mens andre var i vandet og kiggede ind af bådens vinduer.

- Vi har bjærget 22 lig, herunder 15 kvinder og 7 mænd. Der er omkring seks personer på hospitalet. Redningsaktionen er i gang, siger en betjent fra politiet i Tanur.

Betjenten tilføjer, at der var omkring 30 personer på båden.

Det lokale medie Onmanorama skriver, at 11 personer fra én familie, herunder tre børn, er døde i ulykken.

Staten Keralas minister for sport og fiskeri, V. Abdurahiman, der hjælper med at koordinere redningsindsatsen, siger, at de fleste af ofrene er børn, der var på skoleferie.

Han siger, at fire personer er bragt til hospitalet i kritisk tilstand, skriver det indiske nyhedsbureau Press Trust of India.

Artiklen fortsætter under annoncen

Overlevende har fortalt lokale medier, at mange af turistbådens passagerer ikke bar redningsveste.

- Forpint over tabet af menneskeliv på grund af båduheldet i Malappuram, Kerala. Kondolencer til de de efterladte, skriver Indiens premierminister, Narendra Modi, på Twitter.

Premierministeren skriver videre, at de nærmeste pårørende til de omkomne har ret til erstatning.

Det er fortsat ikke klart, hvad der førte til, at turistbåden søndag kæntrede.

/ritzau/AFP