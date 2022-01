225 har mistet livet under voldelige sammenstød i Kasakhstan

Tal for døde under uro i Kasakhstan bekræfter, at volden er den dødeligste i landets postsovjetiske historie.

225 personer er døde i forbindelse med optøjer i Kasakhstan over de seneste to uger.

Det oplyser Serik Sjalabajev, chef for retsforfølgelse ved anklagerkontoret, ved en orientering lørdag.

For en uge siden blev dødstallet opgjort til 164 mennesker.

Af de 225 døde er de fleste demonstranter, som har protesteret mod regeringen. Af de 225 er 19 fra politiet eller sikkerhedsstyrker.

De øvrige døde er civile og "væbnede banditter", oplyser Sjalabajev. Han giver ikke et præcist tal for fordelingen.

Men tallene for antallet af døde bekræfter, at volden over de to uger er den dødeligste i landets postsovjetiske historie.

De voldelige protester begyndte i det olieproducerende centralasiatiske land tidligt på måneden, da priserne på brændstof tog et stort hop.

/ritzau/Reuters