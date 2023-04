23-årig får samfundstjeneste for at kaste æg mod kong Charles

En 23-årig aktivist i Storbritannien er kendt skyldig i truende adfærd over for den britiske kong Charles og idømt 100 timers samfundstjeneste.

Manden kastede mindst fem æg mod Charles og dronning Camilla, da regentparret i november sidste år besøgte byen York.

Den dømte aktivist, Patrick Thelwell, råbte også skældsord efter kongen.

Anklageren i sagen påpegede, at aktivisten havde taget sko på med ekstra tykke hæle, så han ragede lidt op i mængden og bedre kunne se kong Charles gennem den forsamlede menneskemængde.

I retten blev der afspillet en video fra anholdelsen af Thelwell.

- Jeg kastede æg mod ham, fordi han har fortjent det. Det er den eneste retfærdighed, ofrene for kolonialismen vil få, kan man høre aktivisten sige.

Ingen af æggene ramte kongeparret.

En video på tv-stationen BBC viser Charles kigge lidt forundret ned på de smadrede æg, der ligger for fødderne af ham, inden han går videre ned ad gaden i York.

Den dømte aktivist har to tidligere domme bag sig. Begge har han fået i forbindelse med sin aktivisme for gruppen Extinction Rebellion. Gruppen står ofte bag aktioner for at gøre opmærksom på problemer på klimaområdet.

/ritzau/