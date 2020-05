23-årig tiltales for brutalt drab på teenagekæreste i Sverige

Hundredvis af frivillige ledte forgæves efter 17-årige Wilma Andersson, da hun i november forsvandt sporløst.

En uhyggelig drabssag fra Sverige er onsdag nået et skridt videre, efter at der er rejst tiltale mod en formodet gerningsmand.

En 23-årig mand er således blevet tiltalt for at have dræbt og parteret sin daværende kæreste, den 17-årige Wilma Andersson.

Det oplyser kammeranklager Jim Westerberg onsdag på et pressemøde.

Wilma Andersson forsvandt i november for cirka et halvt år siden sporløst i den svenske by Uddevalla knap 100 kilometer nord for Göteborg.

Hundredvis af frivillige ledte efter hende i det hårde novembervejr.

Omkring to uger senere - 28. november - måtte de dog opgive håbet. Her fandt politiet en kropsdel fra den svenske teenagepige.

Onsdag oplyser kammeranklager Jim Westerberg, at det var pigens hoved, man fandt. Det var pakket ind i sølvpapir og lagt i en kuffert.

I anklageskriftet mod den 23-årige mand lyder det, at han "fjernede hovedet fra Wilma Anderssons krop, pakkede det ned og gemte det i en kuffert" i hjemmet. Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Han er tiltalt for drab og usømmelig omgang med lig.

Ifølge anklagerne har manden udsat kvinden for "gentagen stump vold".

- Det er tydeligt, at nogen har rengjort lejligheden for at skjule blodsporene, og der er tydelige spor på en køkkenkniv, siger Jim Westerberg.

Den 23-årige mand har under hele sagens forløb nægtet sig skyldig.

Resten af 17-årige Wilma Anderssons krop er endnu ikke fundet.

- For de pårørendes skyld håber jeg, at kroppen bliver fundet. Jeg lider virkelig med dem, siger politichef Sten-Rune Timmersjö til Aftonbladet.

/ritzau/