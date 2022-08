Det skabte mandag stor uro, at en magtfuld leder trak sig fra irakisk politik. Tirsdag er der nye kampe.

23 demonstranter er dræbt under fortsat kaos i Bagdad

Der har tidligt tirsdag været nye kampe og angreb i Bagdad som følge af den religiøse leder Moqtada al-Sadrs farvel til irakisk politik.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

23 tilhængere af Moqtada al-Sadr skal i alt være blevet skudt i opgør siden mandag eftermiddag. Det oplyser sundhedsmyndigheder ifølge AFP.

Det er sket i opgør mellem den magtfulde leders støtter og irakiske styrker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Foruden de dræbte skal omkring 380 personer være kommet til skade.

Uroen brød ud, umiddelbart efter at Moqtada al-Sadr endegyldigt trak sig ud af politik. Lederen har i årevis spillet en stor rolle i irakisk politik.

Kampene blev angiveligt dæmpet en smule i løbet af natten. Tirsdag morgen er de dog blevet genoptaget i Iraks hovedstad.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er fire raketter tidligt tirsdag blandt andet landet i den internationale Green Zone. De har ramt et boligområde.

Moqtada al-Sadr var leder af den mest populære gruppe ved Iraks valg i oktober. Siden da har den politiske situation i landet dog været fastlåst.

- Jeg annoncerer hermed min endelige tilbagetrækning, skrev den religiøse leder mandag i en udtalelse på Twitter ifølge Reuters.

Han tilføjede, at han ikke længere "vil blande sig i politiske sager".

Moqtada al-Sadrs gruppe fik ved valget i oktober 73 af parlamentets 329 pladser. Efter lang tids politisk krise i landet besluttede den religiøse leder i juni dog at trække sig selv og alle gruppefæller fra parlamentet.

Det skulle efter planen give en løsning på den politiske stilstand.

Handlingen gjorde i stedet Moqtada al-Sadrs tilhængere utilfredse. De kritiserede, at en anden blok fik mulighed for at danne regering.

To gange i slutningen af juli stormede al-Sadrs tilhængere Iraks parlament.

Mandag stormede flere af dem igen parlamentet.

/ritzau/