23 dødsfald i Polen knyttes til legionærsygdom

23 dødsfald, der er relateret til legionærsygdom, er konstateret i Polen i denne uge.

Det rapporterer Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

I august meddelte de polske myndigheder, at den indenlandske sikkerhedstjeneste var ved at efterforske, om et udbrud af sygdommen kunne være udløst af manipulation af landets vandsystem. Det skriver Reuters.

Smittekilden er endnu ikke fundet. En efterforskning fortsætter.

Legionærsygdom er en lungebetændelse, der forårsages af bakterien legionella pneumophila og i sjældne tilfælde af andre legionellaarter. Det er bakterier, der trives i lunkent og stillestående vand.

Sol, strand og varme er perfekt til sommerferien. Det er bare ikke så godt for vandrørene, hvor der efter længere tids opvarmning af det kolde vand også er en større risiko for at give legionellabakterien optimale muligheder for at udvikle sig. Det kan føre til legionærsyge, som kan være livstruende for svækkede og ældre mennesker.

- Smittetallene begynder typisk at stige i løbet af sommeren og topper i efteråret. Det hænger antageligt sammen med, at legionella er varmeelskende bakterier. Når der har været varmt vejr i længere tid, så er der også større risiko for, at det kolde vand bliver varmet op i rørene og derved øges risikoen for legionellasmitte, oplyste Statens Serum Institut i juli.

Smittetallene i Danmark har ligget højt gennem en årrække. Sidste år registrerede seruminstituttet 287 tilfælde blandt danskere, hvoraf 56 døde.

Tidligere i år blev der blandt andet fundet legionellabakterier i varmtvandsanlægget på Plejecenter Solvognen i Odsherred. Nykøbing Sjælland Svømmehal i samme kommune lukkede efter fund af netop legionellabakterien./ritzau/Reuters