23 er såret i tyrkisk jordskælv seks måneder efter katastrofe

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 5,2 ramte torsdag aften det sydlige Tyrkiet, omkring et halvt år efter at et ødelæggende jordskælv ramte regionen.

23 personer er kommet til skade i jordskælvet, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Tyrkiets sundhedsminister, Fahrettin Koca, siger torsdag aften, at de fleste af de tilskadekomne er kommet til skade ved at falde eller hoppe fra stor højde.

Et jordskælvsovervågningscenter i Istanbul oplyser, at skælvet ramte klokken 20.47. Dets epicentrum var i kommunen Yesilyurt i Malatya-provinsen.

Ifølge nyhedsbureauet AP skriver et tyrkisk medie, at bygninger er blevet beskadiget af jordskælvet.

Provinsen var en af dem, der blev hårdt ramt i jordskælvet 6. februar.

Borgmester Selahattin Gürkan har sagt, at omkring 2300 mennesker døde i Malatya.

6. februar ramte to store jordskælv og mange efterskælv det sydøstlige Tyrkiet og det nordlige Syrien. Flere end 50.000 mennesker mistede livet.

Malatya var en af de provinser, som Udenrigsministeriet frarådede danskere at rejse til, hvis det ikke var nødvendigt, efter jordskælvet i februar.

Ud over Malatya var det provinserne Hatay, Kilis, Diyarbakir, Kahramanmaras, Gaziantep, Sanliurfa, Adiyaman, Osmaniye og Adana, som ministeriet frarådede ikke-nødvendige rejser til.

Efter jordskælvet i februar lovede Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at der ville blive bygget 200.000 boliger.

Malatya er en af de provinser, der ifølge Erdogan skulle særligt i fokus, når der skulle genopbygges i Tyrkiets.

/ritzau/dpa