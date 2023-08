23. oktober godkendt som startdato for Trump-retssag

En dommer i Georgia har godkendt den 23. oktober 2023 som startdato for valgretssagen mod Donald Trump, rapporterer avisen Atlanta Journal Constitution torsdag.

Trump ventes torsdag at overgive sig til fængslet i Fulton County i Georgia, hvor han står anklaget for at forsøge at omgøre resultatet af præsidentvalget i 2020, som han tabte til USA's nuværende leder, Joe Biden.

Ifølge The Guardian skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social torsdag, at han forventer at blive anholdt klokken 7.30 om aftenen lokal tid - hvilket dansk tid svarer til klokken 01.30 fredag nat.

The Guardian melder desuden, at Trump nu er taget fra Bedminster i delstaten New Jersey til Atlanta i Georgia.

Her skal han ifølge Reuters også have taget forbryderfoto.

