230 grindehvaler strandet ved Tasmanien - halvdelen er i live

Eksperter er nu på vej til stedet for at undersøge om strandede grindehvaler kan bugseres ud på havet.

Op mod 230 grindehvaler er fundet strandet ved Tasmaniens vestkyst.

Kun cirka halvdelen ser ifølge australske embedsmænd ud til at være i live, skriver nyhedsbureauet AFP.

- En flok på cirka 230 hvaler er strandet nær Macquarie Harbour. Det ser ud til, at omkring halvdelen af dyrene er i live, fremgår det af en udtalelse fra en australsk myndighed for miljø og naturressourcer.

Af luftbilleder kan man ifølge bureauet se, hvordan de tonstunge hvaler ligger spredt nær stranden.

For to år siden oplevede Tasmanien Australiens største massestranding nogensinde, da hele 470 grindehvaler sad fast i den vestlige del af Tasmanien.

Mere end 300 grindehvaler døde under den stranding, på trods af at mange frivillige befandt sig i det kolde vand i flere dage for at forsøge at få hvalerne fri.

Tidligere på ugen strandede 14 unge kaskelothvaler på øen King Island, der ligger nord for den tasmanske kyst.

Forskerne har fortsat ikke fuldt overblik over årsagerne til massestrandinger.

Man mener, det blandt andet kan skyldes, at hvalerne er kommet på afveje, mens de har ledt efter føde tæt på kysten.

Eksperter og personale med udstyr til at frisætte strandede hvaler er nu på vej til Macquarie Harbour, oplyser embedsmænd ifølge AFP.

En grindehval kan blive op til seks meter lang og veje op mod 3,5 ton. Grindehvaler kan dykke ned til 800 meters dybde og være neddykket i ti minutter, inden de kommer op til overfladen.

/ritzau/AFP