2300 børns skæbne uvis mens Trump på ny angriber indvandrere

Efter at have været under pres for at adskille indvandrerfamilier, går præsident Trump til modangreb.

Det er fortsat uvist, hvad der skal ske med 2300 børn, som sammen med deres far og mor ulovligt har krydset grænsen fra Mexico til USA.

Her blev børnene med magt adskilt fra deres forældre af det amerikanske grænsepoliti og anbragt i lejre. Billeder og lydoptagelser har vist, hvor brutalt det gik for sig.

Det var en politik, som præsident Donald Trump tidligere på ugen blev presset til at ændre med et dekret, efter at store dele af USA havde reageret med forfærdelse over myndighedernes optræden.

Ændringen gælder dog kun for nyankomne - ikke for dem, der allerede er i USA. Og Trump har siden igen sluppet håndbremsen.

Han har ikke fremlagt en samlet plan for at genforene børnene med deres forældre, og hans retorik tyder på, at det ikke er noget, han prioriterer.

I stedet samlede han fredag familier, der har slægtninge, som er blevet dræbt af illegale indvandrere.

- Det kalder jeg permanent adskillelse, sagde han.

Præsidenten mindede om, at demokraterne forsøger at beskytte de kriminelle indvandrere. De spinner "falske" fortællinger om lidelserne ved den amerikansk-mexicanske grænse.

- Du hører den anden side, men du hører aldrig denne side, mente Trump.

Ifølge avisen New York Times har Trumps ord skabt stor forvirring i Det Hvide Hus. Her har man svært ved at finde ud af, hvad det er for en politik, der skal følges over for de illegale indvandrerfamilier og deres fjernede børn.

Samtidig har det republikanske flertal i Kongressen måttet udsætte en afstemning om en migrantreform, som kunne gøre reglerne klare: at man ikke må skille børn fra deres far og mor, når de ulovligt krydser grænsen.

Advokater, der arbejder for at genforene de adskilte familier, siger, at de har meget svært ved at navigere i en labyrint af bureaukrati.

- Det er meget svært at genforene børn med deres forældre, fordi disse regeringsorganer ikke er forberedt, og de er heller ikke skabt til at skille familier, siger Edren Olivares, der er advokat for Texas' Civil Rights Project. til AFP.

Hans organisation repræsenterer 381 migrantforældre, der har fået fjernet deres børn.

/ritzau/