24-årig algerisk studerende er anholdt efter Lyon-eksplosion

En it-studerende fra Algeriet er mistænkt for at stå bag eksplosion i Lyon. I alt er tre personer anholdt.

En 24-årig it-studerende fra Algeriet er blevet anholdt af fransk politi - mistænkt for at stå bag en eksplosion i den franske by Lyon i sidste uge.

Også hans mor og en anden algerisk studerende, der er ven af familien, er anholdt. Det oplyser anklagemyndigheden i en udtalelse.

I alt 13 personer kom til skade ved eksplosionen i Lyon den 24. maj.

Efterforskere har mistanke om, at eksplosionen kom fra en pakkebombe, skriver nyhedsbureauet AFP.

Fransk politi har - foruden de tre anholdte - også afhørt den 24-årige hovedmistænktes søster. Hun er dog ikke længere i politiets varetægt.

Umiddelbart efter eksplosionen fredag meddelte anklagemyndigheden, at man efterforskede "forsøg på drab med tilknytning til en terrororganisation".

Politiet eftersøgte samtidig en mand, der blev set på cykel nær gerningsstedet. Manden var iført en grøn trøje, bermudashorts og havde en mørk rygsæk på ryggen.

Ifølge den franske avis Le Figaro skete eksplosionen ved et bageri. Manden på cyklen skal have placeret en taske foran bageriet.

Efterforskere har indsamlet små skruer, kuglelejer og batteri efter eksplosionen. Også en fjernstyret udløser er blevet fundet. Selve sprængladningen har dog ikke været særlig kraftig, oplyser embedsmænd.

Otte kvinder, fire mænd og en tiårig pige kom til skade ved eksplosionen.

11 af dem måtte hospitalet. Deres skader menes ikke at være livstruende, men flere af dem er blevet opereret for at få fjernet sprængstykker.

Frankrig er i højt beredskab, efter at et stigende antal angreb har ramt landet siden 2015. I alt 250 er blevet dræbt i angreb i den periode.

Den militante gruppe Islamisk Stat har taget skylden for mange af angrebne.

Ingen har dog endnu taget skylden for angrebet i Lyon.

/ritzau/AFP