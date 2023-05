24-årig dræbte en og sårede fire i Atlanta

En blev dræbt og fire blev såret ved et skyderi i et lægecenter i Atlanta onsdag. Gerningspersonen er på fri fod. Hændelsen skete i bydelen Midtown, som er et forretningskvarter med mange kontorer og butikker.

Politiet har efterlyst en mistænkt 24-årig, Deion Patterson, som beskrives som væbnet og farlig.

Fire sårede er bragt til et hospital. En femte person blev erklæret død på stedet.

Motivet for skyderiet er ikke kendt.

Atlanta er delstatshovedstad og den største by i Georgia.

Delstaten ligger i det sydøstlige USA.

Politiet har udsendt fire fotografier af den mistænkte på Twitter. På billederne står en mand med en pistol i hånden. Manden har en maske over sit ansigt.

De fire sårede personer er alle voksne. Der er indlagt på Grady Memorial Hospital.

Atlantas borgmester advarede offentligheden i området om at søge i dækning.

/ritzau/Reuters