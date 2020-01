24 er anholdt for med vilje at påsætte brande i Australien

Politiet i delstaten New South Wales har siden november anholdt 24 personer for at påsætte naturbrande.

24 australiere er siden begyndelsen af november blevet anholdt for forsætligt at påsætte brande i den australske delstat New South Wales.

Det oplyser politiet i delstaten ifølge det amerikanske medie ABC News.

Yderligere 53 personer efterforskes for ikke at overholde statens afbrændingsforbud, mens 47 personer efterforskes for at have smidt en tændt cigaret eller tændstik på jorden, skriver ABC News.

At påsætte en naturbrand og ikke tage hensyn til at begrænse den kan give op til 21 års fængsel, oplyser myndighederne. Politiet i New South Wales oplyser, at straffen kan variere fra "advarsler til en straffesag".

Mindst 24 personer har mistet livet i forbindelse med Australiens voldsomme naturbrande. Det meddelte premierminister Scott Morrison mandag.

Over 12 millioner hektar er brændt i Australien siden begyndelsen på brandsæsonen i september, skriver ABC News.

Det svarer til næsten tre gange så stort et område som Danmark.

/ritzau/