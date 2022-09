24 er døde efter kampe mellem Kirgisistan og Tadsjikistan

De to lande indgik tidligere fredag en våbenhvile. 24 meldes fredag dræbt efter hårde kampe landene.

Kirgisistan melder om hårde kampe med nabolandet Tadsjikistan fredag.

Kampene har kostet 24 mennesker livet.

Begge lande har beskyldt hinanden for at genstarte kampene, som ellers skulle have været dæmpet med en våbenhvile.

I en udtalelse lyder det fra Kirgisistans grænsemyndigheder, at landets styrker fortsat har afvæbnet angreb fra nabolandet.

- Beskydninger af positioner på den kirgisiske side fortsætter fra den tadsjikiske side, lyder det i udtalelsen.

Den kirgisiske sundhedsminister oplyste senere, at 24 personer er døde, mens 87 er såret. Det oplyser det russiske nyhedsbureau Interfax.

136.000 er evakueret fra deres hjem oplyser samme nyhedsbureau på baggrund af oplysninger fra det kirgisiske ministerium for nødsituationer.

Der er ingen oplysninger om, hvor mange af de personer der er fra militæret.

Tidligere fredag indgik de to lande en våbenhvile. Det skete på en regional konference i Usbekistan.

Sammenstød i grænselandet er ikke ualmindeligt, og normalt deeskalerer konflikterne hurtigt.

/ritzau/Reuters