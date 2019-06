24 idømt livsvarigt fængsel for kupforsøg i Tyrkiet

17 af de 24 dømte fik hver 141 livstidsdomme for at være skyld i 139 menneskers død.

Tyrkiet har idømt 24 personer livsvarigt fængsel i et retsopgør efter kupforsøget i 2016, skriver det statslige nyhedsbureau Anadolu.

Dommene er afsagt i en de største retssager om det mislykkede forsøg på at vælte præsident Recep Tayyip Erdogan, rapporterer statslige medier i Ankara.

- 17 af de 24 dømte fik hver 141 livstidsdomme for at være skyld i 139 menneskers død og for at have brudt forfatningen og for at forsøge at dræbe præsidenten, skriver Anadolu.

Sådanne straffe indebærer afsoning i fængsler, der er dårligere og mere primitive end de normale.

Den tyrkiske domstol skal i alt afsige domme til 224 anklagede - deriblandt over en snes tidligere generaler. Retssagen blev indledt i maj 2017 i landets største retssal i et fængselskompleks i Sincan, Ankara.

Rummet blev specielt bygget til kuprelaterede retssager. Det kan rumme 1558 personer.

Blandt de mistænkte er den muslimske prædikant Fethullah Gülen, som bor i USA. De tyrkiske myndigheder beskylder Gülen for at have givet ordrerne til det mislykkede kupforsøg, hvor flere hundrede blev dræbt og tusinder blev såret.

I anklageskrifterne hedder det, at "250 statsborgere blev gjort til martyrer", mens "2735 statsborgere blev forsøgt dræbt".

Gülen afviser anklagerne mod ham, og det er ikke lykkedes for Tyrkiet at få USA til at udlevere ham.

I alt har anklagemyndigheden krævet livsvarige fængselsdomme til 257 personer, som ikke skal have mulighed for at søge om benådning,

De mistænkte står også over for krav om 55.880 års fængsel på baggrund af anklager om at have 2558 civile og 177 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne.

Siden juli 2016 er titusinder blevet anholdt for at have påståede relationer til kupforsøget, og politi gennemfører fortsat razziaer og særlige operationer for at finde frem til påståede kupmagere eller sympatisører med dem.

/ritzau/AFP