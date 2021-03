24 millioner rammes af nye coronarestriktioner i Manila

- Folk ligger og dør hjemme, fordi ingen vil tage imod dem på hospitalerne, siger læge i Manila.

Filippinerne vil genindføre strengere karantænerestriktioner for 24 millioner mennesker i hovedstaden Manila og omliggende provinser. Det sker i et forsøg på at stoppe stigninger i antallet covid-19 smittetilfælde.

Mange hospitaler i øriget, som består af over 3000 øer, er under pres som følge af rekordhøje daglige smittetilfælde.

På hovedøen Luzon, hvor nedlukningen sker, bor en femtedel af ørigets 107 millioner indbyggere.

- Det er virusset, som er fjenden. Det er ikke regeringen, siger præsidentens talsmand Harry Roque i en appel til befolkningen.

Han siger, at fra mandag skal folk arbejde hjemme, medmindre de har særlige job og funktioner. Alle større forsamlinger bliver er forbudt og der indføres et natligt udgangsforbud fra klokken 18.00 til klokken 5.00. Alle ikke essentielle forretninger lukkes ned.

Filippinerne meldte fredag om 9838 nye tilfælde af covid-19 på et døgn - det hidtil højeste antal. Lørdag blev der registreret 9595 nye tilfælde, hvormed antallet af smittede i landet nåede op på 712.442.

Nedlukningen af store dele af samfundet kommer mens det overvejende katolske land forbereder påskeugen.

I selve Manila bor der omkring 12 millioner mennesker i fattige og overfyldte slumkvarterer, hvor over halvdelen af smittetilfældene er registreret til trods for adskillige nedlukninger i bestemte bydele i de seneste uger.

Den uafhængige forskningsgruppe Octa advarer om, at antallet af smittetilfælde er tæt på at stige til over 11.000 dagligt inden udgangen af denne måned.

- Det er som en krig her, siger en læge, der er konsulent for flere offentlige sundhedscentre.

- Folk ligger og dør hjemme, fordi ingen vil tage imod dem på hospitalerne, selv om de har penge og er parate til at betale, siger lægen, der ønsker at være anonym.

/ritzau/AFP