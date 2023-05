24.000 betjente skal stå for sikkerheden under G7-topmøde i Japan

24.000 politibetjente skal være med til at sikre et topmøde i organisationen G7, når verdens førende industrilande fra fredag er samlet i Hiroshima i Japan.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Der er ifølge politiet tale om sikkerhedsstyrker fra hele landet, som bliver indsat under topmødet, der officielt slutter søndag.

Allerede inden topmødet patruljerer både op og ned ad floden omkring Fredsmindeparken. Og parken, som regeringsledere skal besøge, er blevet afspærret med et to meter højt hegn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bus og sporvogne er blevet sat på pause eller begrænset.

Også omkring 140 offentlige skoler er lukket, mens topmødet foregår. Det skyldes også de strenge begrænsninger i trafikken.

Og bilfirmaet Mazda Motor stopper produktionen i Hiroshima under topmødet. Det skriver dpa.

Ifølge nyhedsbureauet er sikkerheden blevet skærpet, efter at der for omkring en måned siden tilsyneladende blev kastet en røgbombe mod Japans premierminister, Fumio Kishida, da han holdt tale i byen Wakayama.

Premierministeren blev evakueret fra havnen i byen, og hverken Fumio Kishida eller andre kommet noget til, lød det ifølge lokale medier.

Lidt over et halvt år forinden - i juli 2022 - blev hans forgænger, premierminister Shinzo Abe, skudt og dræbt ved en kampagnebegivenhed.

Weekendens topmøde med lederne fra de syv rige og indflydelsesrige nationer holdes i Hiroshima, som i 1945 var målet for en amerikansk atombombe under Anden Verdenskrig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og symbolikken er da også klar. For mens russiske ledere i dag rasler med den nukleare sabel i Ukraine, ønsker premierminister Kishida, at landene på mødet skal give et løfte om, at de vil arbejde for at slippe af med atomvåben.

- Jeg kan ikke sige, at G7 vil løse krisen med spredning af atomvåben. Men uden en sammenhængende holdning i G7 har vi ikke en chance, sagde en højtstående diplomat tidligere på ugen til nyhedsbureauet Reuters.

Netop krigen i Ukraine vil være noget af det, som lederne skal drøfte.

G7-lederne skal diskutere yderligere sanktioner mod Rusland, der for lidt over et år siden invaderede Ukraine. Blandt andet målrettet Ruslands handel med diamanter, der er en forretning til milliarder af dollar.

- Vi mener, at vi er nødt til at begrænse eksporten fra Ruslands handel i denne sektor, siger en EU-diplomat torsdag til nyhedsbureauet AFP.

G7-landene er Canada, USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og Japan. De repræsenterer tilsammen lidt under halvdelen af den globale økonomi. EU deltager også i møderne.

/ritzau/