25-årig terrorsigtet nægter drab på britisk politiker

Mistænkt nægter at have stukket David Amess ihjel i en kirke i Essex og at have forberedt terrorhandlinger.

En 25-årig mand, der er sigtet for at have dræbt den britiske politiker David Amess i oktober, erklærer sig ikke skyldig ved et retsmøde i London tirsdag.

Ifølge anklagerne stak manden den 69-årige Amess adskillige gange med en kniv. Det skete i en kirke, hvor den konservative politiker mødtes med sine vælgere.

Den mistænkte er sigtet for drab og for at have forberedt terrorhandlinger. Han afviser begge anklager.

Politiet mener, at den mistænkte tog fra sit hjem i Kentish Town i London om morgenen den 15. oktober og steg på et tog til Leigh-on-Sea i Essex.

Her tog han til den kirke, hvor David Amess holdt et møde med sin valgkreds.

Under mødet trak den 25-årige angiveligt en stor kniv frem og stak Amess. Det mangeårige parlamentsmedlem blev erklæret død på stedet.

Politiet mener, at den 25-årige har søgt på internettet for at finde et egnet sted at angribe sit offer. Han skal have søgt på adresser, der tilhører britiske politikere.

Tv-stationen BBC har tidligere rapporteret, at den mistænkte var kendt af myndighederne. Han skal have deltaget i et program for afradikalisering for nogle år siden.

Det menes, at den 25-årige, der har somaliske rødder, ikke deltog i programmet særligt længe. Og han var aldrig formelt "en person af interesse" for MI5, der er den britiske sikkerheds- og efterretningstjeneste.

Retssagen mod den 25-årige forventes at gå i gang i marts.

/ritzau/Reuters