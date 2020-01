Antallet af døde stiger støt i Kina, mens myndighederne gentager troen på at inddæmme udbredelsen af virusset.

Antallet af personer i Kina, der er bekræftet døde som følge af den smitsomme coronavirus, stiger til 132.

Det skriver kinesiske statsmedier natten til onsdag dansk tid.

Samtidig er der bekræftet 840 nye tilfælde af smittede i Hubei-provinsen, hvor coronavirusset har sit epicenter. Det oplyser de lokale myndigheder.

Dermed lyder det samlede antal smittede på verdensplan på 5974.

Langt hovedparten af de smittede befinder sig i Kina, og størstedelen af dem i Hubei-provinsen.

Myndighederne i Kina har tirsdag aften dansk tid understreget, at man fortsat forventer at kunne inddæmme udbredelsen af smitten.

Kinesisk stats-tv citerer Kinas præsident, Xi Jinping, for under et møde med Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at have sagt:

- Kina vil styrke det internationale samarbejde og byder WHO's deltagelse i at inddæmme virusset velkommen. Kina er sikker på at vinde kampen mod virusset.

Coronavirusset har spredt sig til flere lande. I Europa er der hidtil bekræftet smittede i Frankrig og Tyskland.

I Danmark følger myndighederne udviklingen tæt. Tirsdag var en mand indlagt på Aarhus Universitetshospital, da man mistænkte, at han havde coronavirus. Det var dog ikke tilfældet.

Den seneste opgørelse over døde og smittede kommer, mens Japan og USA begge evakuerer omkring 200 statsborgere fra den kinesiske provins med fly.

Danmark har også statsborgere i Hubei. Ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice er der i alt 18 danskere i provinsen, og af dem ønsker syv at blive evakueret. Hvordan de præcis skal hentes hjem, er dog ikke helt sikkert.

I USA har Trump-administrationen sent tirsdag aften dansk tid holdt et møde med amerikanske luftfartsselskaber i Det Hvide Hus.

Ifølge kilder har Trump-administrationen ved mødet angiveligt afvist at ville suspendere flyvninger fra Kina til USA.

/ritzau/Reuters