26-årig anklages for terror efter bombeangreb på russisk café

En 26-årig kvinde ved navn Darya Trepova er tirsdag blevet anklaget for terrorisme og varetægtsfængslet frem til 2. juni.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Trepova menes at stå bag et bombeangreb mod den højtprofilerede blogger Vladlen Tatarskij. Han har støttet den russiske invasion af Ukraine.

Tatarskij blev mandag dræbt i eksplosionen, der fandt sted under et arrangement på en café i den nordvestlige russiske by Sankt Petersborg.

Tirsdag har en russisk undersøgelseskomité udtalt, at Trepova handlede på vegne af "skikkelser baseret i Ukraine".

I komitéens udtalelse lyder det videre, at kvinden skal have udført et "terrorangreb arrangeret af en organiseret gruppe".

Trepova anklages for at have medbragt en statue fyldt med sprængstof til arrangementet på caféen Street Food Bar No. 1.

Hun skal have givet statuen til Tatarskij, der blev dræbt, da den efterfølgende eksploderede.

Den russiske undersøgelseskomité og Ruslands nationale antiterrorkommission har anklaget oppositionsleder Aleksej Navalnyj for at være involveret i angrebet mod den populære militærblogger.

Politiske iagttagere mener, at angrebet måske kan blive brugt af den russiske regering til at slå ned på kritikere. Det skriver Reuters.

Darya Trepovas mand, Dmitrij Rylov, mener, at hun er blevet ført bag lyset.

Det skriver det britiske medie BBC.

- Jeg tror på, at min hustru er blevet narret.

- Jeg er 100 procent sikker på, at hun aldrig ville være gået med til det her, hvis hun havde kendt ordentligt til det, siger han ifølge BBC.

Ukraine har afvist at være involveret i hændelsen. Det skriver AFP. Ukrainerne mener, at det er kritikere af Vladimir Putins styre, der står bag.

Vladlen Tatarskij, hvis rigtige navn var Maxim Fomin, havde ifølge AFP over en halv million følgere på sociale medier.

