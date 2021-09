2600 afghanske aktivister og kunstnere får ophold i Tyskland

Tysklands indenrigsministerium har udstedt opholdstilladelse til omkring 2600 aktivister, kunstnere, forskere, journalister og andre fra Afghanistan, som kan være i fare i deres hjemland.

Deres partnere og børn vil også få opholdstilladelse i Tyskland og behøver ikke at søge om asyl.

Det oplyser en talsmand for indenrigsministeriet.

Efter at den militante bevægelse Taliban indtog Afghanistans hovedstad, Kabul, den 15. august og overtog magten i landet, er 4587 personer blevet evakueret med fly fra Afghanistan til Tyskland.

Det omfatter ifølge den tyske regering 3849 afghanere og 403 tyske statsborgere.

Blandt dem, der har brug for beskyttelse i Tyskland, er lokalt ansatte afghanere, som har arbejdet for det tyske militær, Bundeswehr, og andre tyske institutioner under krigen i Afghanistan.

