27-årig tysk sygeplejerske dømt for drab på patienter

En 27-årig tysk sygeplejerske, der er blevet kendt som Mario G., er ved en domstol i München blevet idømt fængsel på livstid for at have dræbt to patienter ved at give dem ikkeordinerede lægemidler.

Han er også dømt for seks drabsforsøg.

Mario G. har under retssagen forklaret, at han ville have ro til at sove på sine vagter.

- Jeg ville have fred, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han har tilstået, at han gav sine ofre indsprøjtninger med beroligende midler og andre medicinblandinger, når han havde vagt på opvågningsafdelingen på et sygehus i München.

Anklageren fremførte under sagen, at den dømte ofte havde tømmermænd på sine vagter.

Den anklagede sagde ifølge det tyske nyhedsbureau dpa også selv til sit forsvar, at han altid havde drukket meget inden sine vagter på sygehuset, og at han sov på arbejdet. Derfor ville han sikre sig, at patienterne ikke forstyrrede ham.

- Jeg begik en stor fejl, sagde han, da retssagen begyndte i januar,

Den tyske forfatter Hans Magnus Enzensberger blev tre gange udsat for drabsforsøg af sygeplejersken i november 2020, men han overlevede. Enzensberger døde to år senere af naturlige årsager, 93 år.

De to mennesker, som sygeplejersken dræbte, var 80 og 89 år.

En del af straffen er også, at Mario G. aldrig nogensinde må arbejde som sygeplejerske igen.

Sagen har skabt mindelser om den berygtede tyske sygeplejerske Niels Hoegel, der i 2019 blev idømt fængsel på livstid for at havde dræbt 85 patienter, som han passede.

Hoegel dræbte patienter med dødelige injektioner mellem 2000 og 2005, inden han til sidst blev opdaget.

Danmark har også haft en sag, hvor en sygeplejerske var mistænkt for at dræbe patienter.

Det er sagen om Christina Aistrup Hansen, der i 2017 blev idømt 12 års fængsel for drabsforsøg på patienter på sygehuset i Nykøbing Falster.

