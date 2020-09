27-årig mand er sigtet for knivstikkerier i Birmingham

En døde og to blev alvorligt såret under knivstikkerier i Birmingham. Nu er 27-årig mand sigtet i sagen.

En 27-årig mand er sigtet for et drab og syv drabsforsøg efter en række knivstikkerier i den britiske by Birmingham.

Det skriver BBC og flere britiske medier sent tirsdag aften dansk tid.

Knivstikkerierne fandt sted natten til søndag fire forskellige steder i storbyen.

Her blev en 23-årig mand dræbt, og to af i alt syv, som blev angrebet, blev alvorligt såret.

En anden 23-årig mand er således indlagt i kritisk tilstand, mens en 22-årig kvinde er i kritisk, men stabil tilstand.

Den britiske statsanklager har godkendt, at West Midlands Police sigter den 27-årige mand for knivstikkerierne.

- Beslutningen blev taget efter nøje at have overvejet de beviser, som West Midlands Police præsenterede for os i deres fortsatte efterforskning, siger statsanklager Suzanne Llewellyn fra Crown Prosecution Service ifølge Reuters.

Britisk politi anholdt mandag omkring klokken 04.00 lokal tid den nu sigtede mand.

/ritzau/