27 personer er dræbt i angreb ved mindeceremoni i Kabul

Afghanistans hovedstad er ramt af blodigt angreb. Det sker knap en uge efter aftale mellem USA og Taliban.

Mindst 27 personer er fredag blevet dræbt i et angreb mod en mindeceremoni i den afghanske hovedstad, Kabul.

Det oplyser en talsmand for Afghanistans sundhedsministerium.

- 27 lig og 29 sårede er blevet kørt væk af ambulancer indtil videre, siger talsmanden, Wahidullah Mayar.

Afghanistans indenrigsministerium siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at 55 personer er blevet såret ved angrebet.

Væbnede gerningsmand gik fredag til angreb mod en mindeceremoni for Abdul Ali Mazari, en tidligere leder for den afghanske hazara-minoritet. Han blev tilbage i 1995 dræbt af den militante talibanbevægelse.

Blandt de tilstedeværende ved ceremonien var tidligere udenrigsminister Abdullah Abdullah, der i dag bestrider en politisk toppost i landets regering.

Han slap uskadt fra angrebet.

- Angrebet begyndte med et brag. En raket landede tilsyneladende i området. Abdullah og nogle andre politikere slap fra angrebet uden skader, siger Fraidoon Kwazoon, der er talsmand for Abdullah Abdullah.

Abdullah Abdullah har tidligere stillet op som præsident i Afghanistan.

Afghanistans præsident, Asraf Ghani, kalder angrebet for "en forbrydelse mod menneskeheden og mod det nationale sammenhold i Afghanistan". Det skriver præsidenten på Twitter.

Angrebet i Kabul rammer, efter at USA og talibanbevægelsen lørdag blev enige om en aftale om, at de amerikanske styrker skal forlade Afghanistan.

Taliban har afvist at have noget med fredagens angreb at gøre.

USA og andre udenlandske styrker - herunder danske - gik ind i Afghanistan i kølvandet på angrebet 11. september 2001 i USA.

Taliban holdt dengang hånden over Osama bin Laden, der stod i spidsen for den militante gruppe al-Qaeda. Gruppen stod bag angrebet i 2001.

Omkring 13.000 amerikanske soldater befinder sig fortsat i Afghanistan.

