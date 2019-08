27 procent støtter suspendering af britisk parlament

47 procent siger, at de er imod premierministerens beslutning i forbindelse med brexitkrise.

27 procent af de britiske vælgere støtter premierminister Boris Johnsons suspendering af parlamentet. Det viser en meningsmåling onsdag.

47 procent siger, at de er imod premierministerens linje, mens 26 procent siger, at de ikke har nogen mening.

Undersøgelsen er foretaget af YouGov.

Der deltog 5734 mennesker i undersøgelsen, og valgforskere hos YouGov mener, at der er tale om et repræsentativt udvalg af den britiske befolkning.

I YouGov-undersøgelsen er der også en forholdsvis stor splittelse blandt dem, som støtter Johnsons konservative parti. 27 procent finder, at det er en uacceptabel beslutning, mens 52 procent støtter Johnsons linje.

Johnson anmodede onsdag om at få det britiske parlament suspenderet frem mod den afgørende brexit-dato 31. oktober.

- Parlamentet vil blive suspenderet fra ikke senere end den 12. september og indtil den 14. oktober, hed det senere i en erklæring fra dronningens særlige råd.

Dronningen, som er statsoverhoved og politisk neutral, mødtes onsdag med medlemmer af det kongelige råd - The Privy Council - på slottet Balmoral i Skotland.

Her gav dronningen det formelle samtykke til, at parlamentet suspenderes. Det betyder, at modstanderne af brexit kun får knap en uge til at forsøge at få vedtaget en lov, som kan hindre Storbritanniens udtræden af EU den 31. oktober uden en aftale.

Kritikere mener, at det reelt vil sætte demokratiet ud af kraft og berøve de britiske parlamentsmedlemmer deres demokratiske rolle i brexit-processen.

Fortalere for at suspendere parlamentet argumenterer for, at det vil sikre, at den britiske befolknings ønske fra folkeafstemningen om at forlade EU honoreres.

Britiske parlamentarikere har tidligere stemt for, at Storbritannien ikke må forlade unionen uden en skilsmisseaftale.

/ritzau/Reuters