I alt 2700 tyske luftværnsraketter er på vej til Ukraine. Det oplyser kilder i Økonomiministeriet i Berlin til nybureauet dpa.

Luftværnsrakettene er af typen Strela. En model, som blev udviklet i det tidligere Sovjetunionen. Tyskland har haft raketterne siden genforeningen i 1990.

Ifølge dpa har forsvarsdepartementet de seneste dag haft travlt med at få afgjort, hvilke våben Tyskland kan levere til ukrainerne, så de bedre kan forsvare sig mod den russiske invasion og russiske luftangreb.

Tyskland har i efterkrigstiden været afvisende over for eksport af våben til krigszoner. Forbundsrepublikken har heller ikke tilladt andre lande at bruge tysk territorium eller luftrum til at sende våben til lande i krig.

Men efter den russiske invasion af Ukraine sidste torsdag har Tyskland under ledelse af forbundskansler Olaf Scholz' regering foretaget et U-sving i forhold til våbeneksport. Samtidig har regeringen varslet, at Tyskland fremover vil anvende 2,0 procent af landets bnp på forsvarsbudgettet.

De første 1000 panserværnsraketter og antiluftskyts missiler er allerede sendt til frontlinerne.

Socialdemokraten Scholz, der står i spidsen for en regering, der består af socialdemokraterne i SPD, miljøpartiet De Grønne og det liberale FDP, sagde lørdag, at Ruslands invasion af Ukraine var "et vendepunkt" i historien. Den tvang Tyskland til at genoverveje prioriteringerne i dets udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Beslutningen indebærer, at tyskerne investerer 100 milliarder euro - omkring 744 milliarder kroner - i de væbnede styrker - som følge af Ruslands invasion og trusler.

/ritzau/dpa