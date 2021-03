279 bortførte skolepiger er blevet frigivet i Nigeria

Kriminelle bander har de seneste år gennemført flere kidnapninger i det nordlige Nigeria for at få løsepenge.

279 unge nigerianske skolepiger er tirsdag morgen dansk tid blevet frigivet efter at være blevet bortført i sidste uge.

Det oplyser guvernøren i den nordlige stat Zamfara, Bello Matawalle.

- Jeg er glad for at annoncere, at pigerne er frie. De er netop ankommet til regeringsbygningen og er alle sunde og raske, siger guvernøren.

De mange piger blev kidnappet fredag i sidste uge ved midnatstid, da ukendte gerningsmænd trængte ind på deres internatskole i byen Jangebe.

Myndighederne fortalte efterfølgende, at over 300 piger var savnet, men med frigivelsen af de 279 skolebørn skulle alle de studerende altså være frigivet.

Så sent som i weekenden blev 42 personer - heriblandt et flertal af børn - frigivet i staten Niger efter at være blevet bortført fra en skole.

Det nordvestlige og centrale Nigeria er i de seneste år blevet rystet flere gange af kriminelle bander, som blandt andet gennemfører kidnapninger for at få løsepenge.

Den militante, islamistiske organisation Boko Haram er blandt dem, som har stået bag bortførelser af flere hundrede børn i det nordvestlige Nigeria. Det er sket i områder, der grænser op til Tchad og Cameroun.

