28-årig amerikaner anholdt for at ville køre ind i fodgængere

En mand ville angiveligt køre en stjålen lastvogn ind i så mange mennesker som muligt nær Washington D.C.

Amerikanske myndigheder har forhindret et angreb nær Washington D.C. Det oplyser det amerikanske justitsministerium mandag.

Myndighederne har således anholdt en 28-årig mand fra delstaten Maryland.

Han havde angiveligt planer om at køre en stjålen lastvogn ind i så mange fodgængere som muligt nær et travlt udeområde uden for landets hovedstad.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Justitsministeriet oplyser videre, at manden var inspireret af den militante gruppe Islamisk Stat (IS), og at han havde planer om at bruge en lastvogn fra flyttefirmaet U-Haul.

- Jeg ville bare køre og køre og køre. Jeg havde ikke i sinde at stoppe, skulle den 28-årige have forklaret ifølge myndighederne.

Allerede den 26. marts modtog politiet i Alexandria, Virginia, en anmeldelse om en flyttevogn fra U-Haul, der var blevet stjålet fra et indkøbscenter i byen.

Videoovervågning fra dagen efter viser den 28-årige stige ud af lastvognen i National Harbor, som er travlt område lands floden Potomac i Maryland med barer, restauranter, butikker og et luksushotel.

Den 28-årige blev anholdt den 28. marts, da betjente så ham kravle over et sikkerhedshegn nær det sted, han havde parkeret lastvognen.

Anklagemyndigheden beskriver den 28-årige som en, der i løbet af de seneste to år har opbygget et had mod "de vantro", og som er inspireret af IS.

Han har blandt andet set videoer af halshugninger.

Den 28-årige skulle angiveligt have stjålet lastvognen, fordi hans egen sedan "ikke ville forårsage den katastrofale ødelæggelse, han ønskede". Det skriver nyhedsbureauet AP.

Efter at have overvejet forskellige gerningssteder, herunder Dulles International Airport, besluttede den 28-årige sig for National Harbor.

Ifølge anklagemyndigheden havde den anholdte, der er uddannet computeringeniør, ingen flugtplan og havde intentioner om at dø, mens han kørte fodgængere ned.

Den 28-årige har forklaret, at han ønskede at skabe "panik og kaos", som under et lastbilangreb i franske Nice i 2016, hvor 86 mennesker blev dræbt.

/ritzau/Reuters