28-årig gerningsmand købte syv våben lovligt i Nashville

Gerningsmanden bag et dødeligt skoleskyderi mandag i Nashville havde købt syv våben lovligt i byen forud for angrebet.

Det oplyser politiet på et pressemøde tirsdag eftermiddag lokal tid.

Tre af våbnene blev brugt under skyderiet, lyder det.

28-årige Audrey Hale dræbte mandag tre niårige børn og tre voksne på en kristen skole i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hale var tidligere elev på skolen, har politiet tidligere oplyst.

På tirsdagens pressemøde siger politiet, at man stadig ikke er kommet nærmere et motiv for angrebet.

Målet for angrebet er angivet som værende selve skolen. De nuværende beviser indikerer ikke, at nogen personer målrettet er blevet angrebet.

- Den her skole, den her kristne bygning var målet, siger politiets kommunikationschef, Don Aaron, ifølge britiske BBC.

Den 28-årige gerningsmand har ikke tidligere været i politiets søgelys.

Politiet oplyser, at der ikke var opstået nogen situationer, der gav anledning til at tage våbnene fra Hale.

- Vi havde absolut ingen anelse (om et forestående angreb, red.), siger politiet og understreger, at gerningsmanden ikke havde været på politiets radar forud for mandagens angreb.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den amerikanske våbenlov er ofte til debat i forbindelse med skoleskyderier og masseskyderier i USA.

Det ender dog sjældent med reelle ændringer af loven, da mange amerikanere mener, at det er en helt basal ret, at man skal kunne bære våben.

Også den magtfulde våbenlobby National Rifle Association (NRA) spiller en stor rolle i forhold til ikke at få indført lempelser.

USA's præsident, Joe Biden, siger tirsdag, at han tror, at mange amerikanere synes, at det er "bizart" at eje den type af militærvåben, som ofte bliver brugt til at udføre masseskyderier.

- Størstedelen af amerikanerne synes, at det er bizart at have kampvåben. De synes, at det er skørt, og de er imod det, siger Biden.

Ifølge det amerikanske medie CNN var der i USA i 2021 flere personer mellem 1 og 19 år, der døde på grund af våben end i bilulykker.

/ritzau/