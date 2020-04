28 coronapatienter dør i Sverige på et døgn

Sverige kan for anden dag i træk konstatere et fald i antallet af daglige dødsfald blandt coronapatienter.

28 personer med coronavirus er omkommet det seneste døgn i Sverige.

Det oplyser svenske sundhedsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet TT.

Dagen før var tallet 40.

Med søndagens opjustering er det samlede dødstal oppe på 401.

Hidtil er 6830 personer testet positiv med coronavirus i Sverige. Heraf er 541 i intensiv behandling, hvoraf 134 er kvinder, og 407 er mænd.

De svenske sundhedsmyndigheder har også offentliggjort en opgørelse over aldersfordeling blandt de døde.

Her fremgår det, at 170 af de døde var i aldersgruppen 80-89 år, mens 106 var i aldersgruppen 70-79 år.

76 personer over 90 år indgår også i statistikken.

Med søndagens opdatering fortsætter kurven over daglige dødsfald med at falde i Sverige.

Fredag blev der registreret 51 dødsfald blandt coronapatienter, hvorefter at niveauet er faldet.

Der er dog en vis usikkerhed forbundet med de svenske opgørelser.

Årsagen er, at der har været et vist efterslæb i de svenske offentliggørelser. Det betyder, at myndighederne ikke har fuldt overblik over antallet af coronarelaterede dødsfald.

Det kan ifølge TT vise sig, at de reelle dødstal ligger langt over de tal, der bliver afrapporteret af sundhedsmyndighederne.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, der står i spidsen for den svenske kamp mod coronavirus, tror dog ikke, at det reelle niveau er langt over de officielle opgørelser.

- Jeg tror det ikke. Nu arbejder vi mere systematisk med det. Så bliver efterslæbet også mindre, har han tidligere sagt.

De svenske dødstal bliver dagligt offentliggjort af Folkhälsomyndigheten, der er det svenske svar på Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/