29 mennesker mister livet efter bygningskollaps i Kina

En dødelig ulykke fandt sted i det nordlige Kina under en fødselsdagsmiddag for en 80-årig borger.

29 mennesker er blevet bekræftet døde, efter at en restaurant lørdag kollapsede i det nordlige Kina.

Det melder kinesiske statsmedier søndag.

Den dødelige ulykke fandt sted lørdag morgen i Xiangfen-distriktet i byen Linfen under en fødselsdagsmiddag for en 80-årig borger.

Vidner siger, at familiemedlemmer og beboere i området blev fanget under murbrokkerne, da bygningen med to etager kollapsede om morgenen.

Mere end 800 redningsarbejdere kæmpede lørdag for at grave ofrene fri.

På billeder fra stedet kan man se redningsfolk med hjelme og ansigtsmasker lede efter overlevende blandt store betonblokke.

Det lykkedes dem at redde 57 personer. Redningsarbejdet blev afsluttet søndag morgen.

Byen Linfen med omkring 4,1 million indbyggere ligger i provinsen Shanxi. Området, hvor ulykken fandt sted, er cirka 630 kilometer sydvest for Kinas hovedstad, Beijing.

/ritzau/dpa