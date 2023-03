29 migranter mister livet i tre skibsforlis i Middelhavet

Endnu engang er både med migranter sunket i Middelhavet.

Søndag har kystvagten i Tunesien registreret 29 omkomne migranter, efter at tre både er forlist.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Derudover har kystvagten reddet 11 migranter ud for landets kyst.

Artiklen fortsætter under annoncen

Migranterne kommer fra Afrika.

En stor del af de omkomne blev fundet og bjærget af fiskerbåde.

Adskillige både med migranter er den seneste tid sunket i Middelhavet på vej fra Tunesien til Italien.

Mange har kurs mod den italienske ø Lampedusa, som ligger midt i Middelhavet - 150 kilometer fra Tunesiens kyst.

Ifølge Reuters oplyser den tunesiske kystvagt, at den de seneste fire dage har stoppet omkring 80 både med kurs mod Italien. Flere end 3000 migranter er i den forbindelse blevet tilbageholdt.

Data fra FN peger på en voldsom stigning i antallet af migranter, der tager turen fra Tunesien til Italien.

Mindst 12.000 migranter er siden nytår rejst fra Tunesien til Italien. Sidste år tog 1300 migranter samme tur i løbet af årets første tre måneder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afrikanere fra lande syd for Sahara udgør en stor del af de migranter, der stævner ud fra Tunesien med kurs mod Europa.

Men også Tunesiens egne borgere rejser med både til Italien med håbet om en bedre tilværelse, skriver AFP. Tunesien er ramt af en alvorlig økonomisk krise med galopperende inflation og høj arbejdsløshed.

Krisen har fået Italiens højreorienterede premierminister, Giorgia Meloni, til at advare om, at Tunesiens økonomiske problemer kan føre til en større migrantbølge mod Europa.

Den italienske regering har da også lagt pres på Tunesien for at få bedre kontrol med strømmen af migranter. Italien har selv blandt andet hjulpet med at styrke den tunesiske kystvagt.

Menneskerettighedsgrupper har dog beskyldt kystvagten for til tider at være voldelig over for migranterne.

/ritzau/