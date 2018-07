2900 politifolk leder efter flugtfange i Frankrig

Sidst, Redoine Faid gennemførte en spektakulær flugt, var i 2013, da han sprængte sig vej ud af et fængsel.

Op mod 2900 politifolk deltager i eftersøgningen af den berygtede morder Redoine Faid, der søndag flygtede fra et fængsel 50 kilometer uden for Paris ved hjælp af en helikopter.

Det oplyser politiet, der dog ikke har yderligere kommentarer til eftersøgningen.

Redoine er idømt 25 års fængsel for væbnet røveri og mordet på en politikvinde i 2010 ved et fejlslagent røveri.

En embedsmand i indenrigsministeriet udtalte søndag, at "alt bliver gjort for at finde de undslupne".

Samtidig bekræftede det franske justitsministerium, at tre bevæbnede mænd ankom til fængslets indgang og krævede, at Faid blev løsladt.

Truslerne var dog en afledningsmanøvre fra Faids egentlige flugt.

Samtidig med, at de tre bevæbnede mænd krævede ham løsladt, landede en helikopter i fængslets gård, der ikke er dækket til med net.

Væbnede mænd fra helikopteren tog Faid ud af et besøgsrum og fik ham om bord på helikopteren, uden at nogen blev såret, på få minutter. Helikopteren er senere blevet fundet udbrændt omkring 60 kilometer fra fængslet.

En politikilde siger til nyhedsbureauet AFP, at helikopterpiloten skal have været en flyinstruktør, der ventede på sin elev. Han blev holdt som gidsel af Faids hjælpere og blev senere løsladt af dem i chokeret tilstand.

Det er anden gang, at 46-årige Faid gennemfører en spektakulær flugt. Første gang var i 2013, hvor han tog fire fængselsvagter som gidsler og efterfølgende sprængte sig vej ud af et fængsel i det nordlige Frankrig med dynamit.

Dengang blev han fanget af politiet efter seks uger.

Redoine Faid har tidligere ladet sig interviewe om sin fortid til diverse tv-shows og har skrevet en bog om sin kriminelle løbebane, der begyndte, da han voksede op i en af Paris' kriminalitetsplagede forstæder.

Han har blandt andet sagt, at han er inspireret af gangsterfilm som "Scarface" og "Heat".

/ritzau/AFP