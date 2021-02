29.000 elever skal have samme ret

Bystyret i den sydfranske by Lyon begrunder tiltag om at servere den samme ret til alle skolebørn med, at det sikrer en hurtigere betjening med kun én ret, hvilket gør det lettere at overholde regler om afstand i køen.

Normalt kan skoleeleverne vælge mellem flere retter - både med og uden kød.

I alt skal der serveres mad til 29.000 skoleelever i løbet af to timer, men det er ifølge bystyret svært at holde tidsplanen, når klasser skal være adskilt i kantiner.

At valget er faldet på en kødfri ret, begrunder bystyret med, at det kan alle børn acceptere.

Kilde: AP